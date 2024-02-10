شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر من إقدام الاحتلال الإسرائيلى على عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم /السبت/، عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلى لشنّ عملية عسكرية فى منطقة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، محذرة من الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التى قد تتسبب بها العمليات العسكرية.

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - من العمل العسكرى الذى يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدى إلى استفحال الكارثة الإنسانية التى يشهدها القطاع، مجددة إدانتها الشديدة لأى ترحيل قسرى للشعب الفلسطينى الشقيق، وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى والإنساني.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولى إلى بذل كافة الجهود للوصول إلى وقف فورى لإطلاق النار لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، مجددة التأكيد على موقف الإمارات الداعى للعودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.