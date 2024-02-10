شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: مقاتلتان إسرائيليتان تقصفان أهدافا عسكرية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاديم زليت نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، قسم تابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/ إن طائرتين مقاتلتين متعددتى المهام من طراز "إف -35" تابعتين للقوات الجوية الإسرائيلية، أطلقتا أربع قنابل موجهة على البنية التحتية العسكرية بالقرب من مطار ديماس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن كوليت قوله "بين الساعة 1:01 صباحا والساعة 1:07 صباحا (بتوقيت موسكو) فى 10 فبراير - 10:01 مساء و10:07 مساء بتوقيت جرينتش، 9 فبراير - أطلقت طائرتان مقاتلتان متعددتا المهام من طراز إف-35 تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع قنابل موجهة على أهداف البنية التحتية العسكرية بالقرب من مطار ديماس. جاءت الضربة من الجزء الجنوبى من مرتفعات الجولان، ولم تعبر الطائرة المجال الجوى السوري".

وأضاف أن "الضربة الجوية الإسرائيلية تسببت فى بعض الأضرار على الأرض".