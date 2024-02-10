شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يعبر عن قلقه الشديد إزاء احتمال شن هجوم على رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى عن قلقه الشديد إزاء احتمال شن الاحتلال الإسرائيلى هجوم على مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت وكالات إعلامية، إن هناك مشاحنات حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن اجتياح الاحتلال مدينة رفح.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرًا من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكرى فى مدينة رفح جنوبي غزة.

ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح