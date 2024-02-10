شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: الاحتلال يخطط لعملية عسكرية كبرى في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منطمة الأونروا، أن الدعوات الدولية والأممية تعالت صيحاتها بالتحذير من التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبينت أن الاحتلال يخطط لعملية عسكرية كبرى في رفح، مؤكدة أنها في ذات الوقت لن تكون قادرة على تقديم المساعدات خلال أسابيع. اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرفح ونبّه المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة، من خطورة النتائج الكارثية لإقدام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالدخول إلى منطقة رفح.

ولفت إلى حدوث "حمام من الدم"، مبينا أن هناك مئات الآلاف من النازحين والمرضى المصابين بأمراض "فتاكة"، أهمها التهاب الكبد الوبائي، وجميعهم يحتاجون إلى العلاج. دعم الأونروا وبخصوص دعم الأونروا، أشار إلى أن ما لديهم من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي.

وذكر أنه حال لم يتم تمويل "أونروا" مجدداً, ستتوقف مساعداتها في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان.