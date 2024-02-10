شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد مسعفين أثناء محاولة إنقاذ طفلة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

حصار المستشفيات

الدمام - شريف احمد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، عن استشهاد مسعفين من كوادره الطبية بعد اختفاء آثارهم أثناء محاولتهم إنقاذ طفلة فلسطينية قبل 12 يومًا، حيث استشهد جميع أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي في قطاع غزة.وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن 12 من كوادره الطبية استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وجرح آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس الذي يتعرض لقصف وحصار متواصل على مدار 20 يومًا.وأكدت أن مصير الكوادر الطبية والجرحى والمرضى سيكون كارثيًا في حال واصل الاحتلال حصار المستشفى.