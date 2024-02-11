شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: ضبط شخصين لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى القاء القبض على مواطن لبنانى وآخر سورى لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات فى بيروت والبقاع.

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض أمس فى بلدة دورس ببعلبك على مواطن لبنانى وآخر سورى لتشكيلهما مع آخرين عصابة، كما عثرت بحوزتهما على سلاح حربى وكمية من الذخائر.

وأوضح الجيش أن المواطن اللبنانى مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات الضبط والإحضار لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار مع آخرين على دورية من مديرية المخابرات قبل نحو عام فى بلدة حورتعلا ببعلبك ما أدى إلى مقتل ٣ عسكريين حينها.