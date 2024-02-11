شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة تونس تصادق على مشاريع قوانين بينها اتفاق حول تبادل المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة التونسية برئاسة رئيس الوزراء أحمد الحشانى، على عدد من مشاريع قوانين وأوامر من بينها مشروع قانون أساسى يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل الآلى للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وأكد الحشانى ـ فى بداية اجتماع مجلس الوزراء الذى يتولى رئاسته نيابة عن الرئيس التونسى قيس سعيد ـ ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لاعلاء الراية الوطنية فى الداخل والخارج على جميع الأصعدة..وذلك وفقا لبيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وأضاف البيان أن من بين الاوامر التى تم المصادقة عليها مشروع يتعلق بإنشاء مركز اجتماعى وتربوى لإيواء وإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بصفاقس وضبط تنظيمه الإدارى والمالى .