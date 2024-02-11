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شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي : دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحة، يتضمنها جانب كبير للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
وقال في كلمته في المؤتمر السابع للمحيط الهندي اليوم، بمدينة بيرث في أستراليا، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وأعضاء رابطة حافة المحيط الهندي، ذات أهمية إستراتيجية لمنطقة المحيط الهندي ولمجلس التعاون.
وأضاف أن التقدم الذي أحرزه مجلس التعاون في القطاعات الحاسمة لمنطقة المحيط الهندي، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، يمكن أن تكون نماذجًا للتعاون الإقليمي ، وأيضًا الوقود والزيوت المعدنية، التي تشكل 72.3% من صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان IORA، وتصل إلى 215 مليار دولار أمريكي.
واختتم البديوي، كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بالاستفادة من موقعها الإستراتيجي وتقدمها التكنولوجي ومواردها الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة لمنطقة المحيط الهندي، مع تسليط الضوء على أهمية الجهود التعاونية للتصدي للتحديات المشتركة واغتنام فرص النمو والابتكار.
وقال في كلمته في المؤتمر السابع للمحيط الهندي اليوم، بمدينة بيرث في أستراليا، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وأعضاء رابطة حافة المحيط الهندي، ذات أهمية إستراتيجية لمنطقة المحيط الهندي ولمجلس التعاون.
وأضاف أن التقدم الذي أحرزه مجلس التعاون في القطاعات الحاسمة لمنطقة المحيط الهندي، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، يمكن أن تكون نماذجًا للتعاون الإقليمي ، وأيضًا الوقود والزيوت المعدنية، التي تشكل 72.3% من صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان IORA، وتصل إلى 215 مليار دولار أمريكي.
اغتنام فرص النمووبين أن إمكانيات التقنيات والابتكارات الخضراء في القطاعات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تسهم في دعم الجهود في جميع أنحاء منطقة المحيط الهندي، مؤكدًا أهمية تطوير الاقتصادات الرقمية لاستكمال التجارة المادية للسلع الأساسية مثل الوقود والزيوت والمعادن الثمينة، وتشجيع الابتكار في المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة.
واختتم البديوي، كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بالاستفادة من موقعها الإستراتيجي وتقدمها التكنولوجي ومواردها الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة لمنطقة المحيط الهندي، مع تسليط الضوء على أهمية الجهود التعاونية للتصدي للتحديات المشتركة واغتنام فرص النمو والابتكار.