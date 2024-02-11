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رفح.. "التعاون الإسلامي" تحذر من توسيع العدوان الإسرائيلي

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واس - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة من أن استمرار وتوسيع العدوان العسكري الإسرائيلي يأتي في إطار محاولات مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.
وعاودت التحذير، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية، وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية.

العدوان العسكري الإسرائيلي على رفح

كما أدانت بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مواصلة العدوان العسكري ومخطط توسيعه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تأوي أكثر من 1.3 مليون من النازحين في ظروف قاسية.
#رفح.. تحذيرات عربية ودولية من ارتكاب مجازر إسرائيلية مجددًا#غزة | #فلسطين | #اليومhttps://t.co/Bzzhp0lAZX— صحيفة اليوم (@alyaum)

ضمان إيصال المساعدات الإنسانية

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل.
هذا بالإضافة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ودون شروط إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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