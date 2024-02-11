شكرا لقرائتكم خبر عن رفح.. "التعاون الإسلامي" تحذر من توسيع العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

العدوان العسكري الإسرائيلي على رفح

#رفح.. تحذيرات عربية ودولية من ارتكاب مجازر إسرائيلية مجددًا#غزة | #فلسطين | #اليومhttps://t.co/Bzzhp0lAZX— صحيفة اليوم (@alyaum) #رفح.. تحذيرات عربية ودولية من ارتكاب مجازر إسرائيلية مجددًا#غزة | #فلسطين | #اليومhttps://t.co/Bzzhp0lAZX — صحيفة اليوم (@alyaum) February 10, 2024

ضمان إيصال المساعدات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة من أن استمرار وتوسيع العدوان العسكري الإسرائيلي يأتي في إطار محاولات مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.وعاودت التحذير، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية، وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية.كما أدانت بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مواصلة العدوان العسكري ومخطط توسيعه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تأوي أكثر من 1.3 مليون من النازحين في ظروف قاسية.وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل.هذا بالإضافة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ودون شروط إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.