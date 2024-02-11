شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 40 مصابًا فلسطينيًا وإدخال 115 شاحنة مساعدات لغزة عبر ميناء رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 40 مصابًا و25 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 115 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة، و5 شاحنات وقود، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة و132 من حملة الجوازات المصرية.