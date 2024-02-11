الخليج اليوم .. سعوديون يهنئون مواطنتهم خلود المانع بمنصبها الأممي الجديد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأكاديمية السعودية خلود المانع لمنصب "سفيرة لتمكين المرأة في العالم" وتلقت تمنيات بالنجاح في مهمتها الجديدة.

وأعربت المانع في تدوينة لها عن تشريفها بتعيينها في هذا المنصب، فضلا عن اختيارها "متحدثا رئيسيا" أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان - 2024 التي ستعقد في جنيف بسويسرا.

كما عبرت عن تطلعها "لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية على المستوى العالمي" وذلك في ظل الرؤية الطموحة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعلق حساب "غلا أبو شرارة": "مبارك غاليتي.. تقدير أنتِ جديرة به، بالتوفيق ومزيد من الإنجازات والتألق في خدمة الوطن".

وأضاف حساب "أحمد الفقيه": "تستاهل والله الدكتورة خلود، أسال الله لها التوفيق".

وردت المانع عليه بالقول: "أشكرك على دعواتك الصادقة أستاذ أحمد.. وأسأل الله التوفيق والسداد لتمثيل وطني في المحافل الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن المانع نالت جائزة "القيادة والريادة الدولية لعام 2024" في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهي تعتبر أول شخصية سعودية اختيرت لتولي منصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF) التابع لمجموعة العشرين G20 ممثلا للسعودية.