شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يتظاهرون فى المغرب للمطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر آلاف المغاربة، يوم الأحد، فى الرباط تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطينى ومطالبين بوقف إطلاق النار، ومنددين بممارسة "الإبادة" فى قطاع غزة.

ورفعت لافتات أمام البرلمان وسط العاصمة المغربية كتب عليها "أوقفوا المذبحة"، وسار أكثر من عشرة آلاف شخص فى الطرق الرئيسية لوسط المدينة وحمل بعضهم علما فلسطينيا ضخما.

ويعيش القطاع ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب فى غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التى باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.