شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تدين المخططات الإسرائيلية لاقتحام رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات المخططات الاسرائيلية العدوانية لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية استكمالا للحرب المستمرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية.

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة الإطلاع بمسئولياته من خلال إتخاذ قرار بوقف فورى لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين، وصولا إلى الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك فقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي.