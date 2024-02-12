شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: الجيش السوداني على قلب رجل واحد والشعب يقاتل مع قواته المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية القريق أول عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية لا تقاتل وحدها، وأن الشعب السوداني يقاتل مع قواته المسلحة ويساندها ويلتف حولها، نافيا ما يتردد عن وقوع انقلاب بالجيش السوداني، قائلًا إن "كل الجيش على قلب رجل واحد".

وأضاف البرهان، خلال زيارته للولاية الشمالية، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، أن الجيش السوداني عازم على إنهاء ما وصفه بـ"سرطان قوات آل دقلو"، بدعم الشعب السوداني والتفافه حول الدولة وقواتها المسلحة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني لم ينهزم ولن ينهزم، وأن "قوات آل دقلو" لن يقبلها الشعب السوداني، بل سيحاسبها حسابا عسيرا.

وتابع رئيس مجلس السيادة في السودان أنه "منذ أكتوبر العام قبل الماضي، تم الاتفاق على تشكيل حكومة من كل الشعب السوداني، لكن قائد قوات الدعم السريع قام بإعداد قائمة لتشكيل حكومة على أساس الولاء، على عكس ما تم الاتفاق عليه، حينها بدأ قائد الدعم السريع التحالف مع بعض السياسيين للانفراد بحكم السودان، فخاض حربه ضد الشعب والدولة والقوات المسلحة في 15 أبريل من المدينة الرياضية ومروي، واحتل بعض المناطق الاستراتيجية بقواته، مرددا الأكاذيب بأن الجيش هو من اعتدى عليهم وبدأ الحرب.