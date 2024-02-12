شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية عسكرية في منطقة الشابورة جنوبي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية فى منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة. وأضاف الجيش الإسرائيلى فى بيان اليوم الإثنين، أن الهجمات على منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة "قد انتهت".

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلى استهدف مسجدا فى رفح جنوبى قطاع غزة. وقالت أن مصابين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى الكويتى جراء القصف الإسرائيلى العنيف على رفح.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطينى أن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط رفح. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى بدأت بتنفيذ عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوقوع شهداء ومصابون فى قصف اسرائيلى مكثف وأحزمة نارية على رفح جنوب قطاع غزة". وسماع دوى اشتباكات وقصف مدفعى وغارات مكثفة بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام، بإن اشتباكات إسرائيلية كثيفة تدور بالقرب من محيط المستشفى الكويتى فى رفح.