شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصدق على مشروع قانون لوقف عمل الأونروا بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت ما تسمى "لجنة الدستور والقضاء" في الكنيست الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

ومر مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تمارا الرفاعي، اليوم الأحد، إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه المواطنون في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الفلسطينيين.

وأوضحت المتحدثة باسم "الأونروا" في بيان نشر على موقع المنظمة، أن الخطر الآن يلوح في الأفق في ظل مخاطر استهداف قوات الاحتلال منطقة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتكدس المواطنون حاليا.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، يطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.