شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة.. تجربة ثرية للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، في فعاليات المؤتمر الدولي عن العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان "تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، المقام في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

إضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على المستويين الدولي والإقليمي.

الاستفادة من التجارب

وأشار رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري، إلى أن الأمن الغذائي من الحقوق الأساسية للإنسان، ويُعد من المستهدفات الأساسية للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، ومن الأهمية الاستفادة من التجارب المعمول بها على أرض الواقع لحماية الأمن الغذائي للإنسان.



ومن ذلك تجربة المملكة المتمثلة في إنشاء هيئة خاصة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، التي أسهمت في تطوير البنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية، والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية.