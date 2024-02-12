شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يزور كندا لبحث السلام في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيزور كندا الأربعاء.

بدأ العاهل الأردني جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان -خلال الزيارة- السلام والتطورات في الشرق الأوسط، كما يناقشان كيفية توسيع نطاق التسليم العاجل للإغاثة الإنسانية السريعة للمدنيين في غزة، ودعم وقف إطلاق النار المستدام، والطريق نحو السلام الدائم في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وقال ترودو: "إن الشراكة بين كندا والأردن عميقة ودائمة، وإنني أتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بالملك عبد الله الثاني في كندا لمناقشة الأولويات المشتركة، بما في ذلك بناء طريق لتأمين السلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين، والعمل معًا للدعوة إلى وقف مستدام لإطلاق النار".