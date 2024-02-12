شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة طمون في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، بلدة طمون جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الدوريات برفقة جرافة عسكرية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح إلى 100 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الاثنين، بينهم أطفال ونساء، في قصف اسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ولليوم الـ129، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28,176 شهيدا و67,784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.