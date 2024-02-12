شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الهزة وقع على بعد 60 كيلومترًا من منطقة كوبانغ بالمقاطعة، وعلى عمق 13 كيلومترًا، ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.





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وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، قبل أيام، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.

ووقع مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 18 كيلومترًا.