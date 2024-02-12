شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": عودة مستشفى الأقصى في وسط غزة إلى العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عودة مستشفى الأقصى في وسط غزة إلى العمل، بسعة 300 طبيب و400 ممرضة وممرض، بعد أن كان عدد الأطباء بها قبل شهر لا يتعدى خمسة أطباء فقط.

وأوضحت المنظمة أنها سلمت للمستشفى الأدوية واللقاحات الكافية لنحو 3700 شخص، والإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات، إضافة إلى الإمدادات والأدوية اللازمة لنحو 3 الآف حالة ولادة قدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان.





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وإشارة إلى أن المستشفى يضم 270 سريرًا، ويعالج حاليًا 400 مريض، وقد لجأ إليه 5 آلاف نازح، حيث تم تخصيص مدرستين بجواره لاستيعاب 300 مريض إضافي، مؤكدةً أن المستشفى لازال بحاجة عاجلة إلى المزيد من الأسرة، والمعدات الجراحية، ومواد التخدير، ومستلزمات غسيل الكلي.

ودعت المنظمة إلى حماية المرافق الصحية في غزة والتوقف عن استهدافها، وضمان الوصول الأمن للخدمات الصحية للسكان في ظل انهيار النظام الصحي بالقطاع.