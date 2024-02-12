شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البري يستقبل 73 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا للعلاج بمصر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم الاثنين، 40 مصابًا و33 مرافقاً فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 345 من حملة الإقامات والجنسيات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية.