الخليج اليوم .. الأمير محمد بن سلمان يهنئ أمير قطر بتتويج منتخب بلاده بكأس آسيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس آسيا وتتويج "العنابي" باللقب.

وعبر الأمير السعودي "عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيقة".

وتوج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت على ملعب "لوسيل" في الدوحة.

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها في كأس آسيا بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

كما عوض "العنابي" من خلال إحراز اللقب القاري الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية