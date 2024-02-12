اخبار الخليج

الخليج اليوم .. الأمير محمد بن سلمان يهنئ أمير قطر بتتويج منتخب بلاده بكأس آسيا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بعث الأمير ، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس آسيا وتتويج "العنابي" باللقب.

وعبر الأمير السعودي "عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيقة".

 

وتوج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت على ملعب "لوسيل" في الدوحة. 

 

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها في كأس آسيا بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

 

كما عوض "العنابي" من خلال إحراز اللقب القاري الصورة الباهتة التي ظهر بها في مونديال 2022، عندما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ نتيجة لدولة مضيفة.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا