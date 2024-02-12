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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف قاعدة عسكرية في مقديشو

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الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى استشهاد عدد من القوات الصومالية والبحرينية والإماراتية.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومات جمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام، إدانة المنظمة للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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