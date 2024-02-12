شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف الاحتلال على مدينة دير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء من تحت منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحي داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس كارثي مع نفاد الطعام والكثير من الأدوية المنقذة للحياة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفى ومحاصرته وقتل من يتحرك في ساحاته.