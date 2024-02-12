شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بفرض بريطانيا عقوبات على مُستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين على خلفية ارتكابهم أعمال عنف وجرائم واعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.



واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - القرار خطوة مُهمة بالاتجاه الصحيح، ويجب أن تغطي العقوبات كامل المنظومة الاستيطانية على أرض دولة فلسطين، بما في ذلك منع دخول المستوطنين إلى الأراضي البريطانية ووضع منظماتهم الإرهابية على قوائم الارهاب البريطانية الوطنية والأوروبية والعالمية.



بدوره، حذر المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.



وقال بوريل - في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل - "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".



وأضاف أن شن عملية في رفح سيمنع وصول المساعدات الإنسانية، مستنكرا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هدد بالهجوم على رفح دون الإفصاح عن خطط "الإجلاء الآمن".



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.