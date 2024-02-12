شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأناقش جهود إنهاء الحرب على غزة مع ملك الأردن فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيستقبل اليوم في البيت الأبيض العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني، لبحث عدد من الموضوعات وجهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكتب بايدن على إكس: "اليوم سنرحب أنا وجيل بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، في البيت الأبيض".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مناقشة تعميق علاقتنا القوية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة في غزة".

وبدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا بهف "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان صادر عنه، أكد الديوان الملكي الأردني أن "الملك عبدالله الثاني غادر أرض الوطن، الخميس الماضي، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا"، دون أن يعلن مدة لها.

وأشار إلى أن الجولة "تهدف لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".