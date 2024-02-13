شكرا لقرائتكم خبر عن جهات فلسطينية توثق تدمير الاحتلال مقومات الحياة في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وثّقت مؤسسات حكومية وحقوقية فلسطينية لليوم 129 على التوالي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التدمير الإسرائيلي الممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، من منازل ومنشآت ومؤسسات ومساجد ومراكز صحية وجامعات ومدارس.
ووفقًا لعمليات الإحصاء الفلسطينيي الأولية، فقد دمر الاحتلال المدن والأحياء السكنية بأكملها بشكل كلي وجزئي، مثل مدن: بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، وأحياء الشجاعية والشيخ رضوان والرمال وتل الهوا والزيتون، والزهراء بمدينة غزة.
كما دمر الاحتلال بالكامل بلدات خزاعة وبني سهيلا، والقرارة، ومعن وحي الأمل بمدينة خان يونس.
بالإضافة لتدمير المئات من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة منازل في الحي السعودي ومخيم الشابورة، ما أدى إلى تدمير 350 ألف منزل وشقة سكنية.
بالإضافة إلى مئات آلاف المنازل التي تضررت بشكل جزئي في القطاع، منذ بدء العدوان، كما دمر الاحتلال بالكامل 186 مسجدًا بشكل كلي و266 بشكل جزئي.
وأشارت وزارة التعليم الفلسطينية في تقرير لها، إلى أن الاحتلال دمر بالكامل نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية بعد قصفها وتعمد تفجيرها، ومنها مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كما تسبب القصف بدمار جزئي في نحو 300 مدرسة.
ولفتت إلى أن نحو 620 ألف طالب حُرموا من الدراسة بفعل العدوان الإسرائيلي، واستشهد بفعل القصف الإسرائيلي نحو 5000 طالب وطالبة.
وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن 350 ألف مريض يعانون الأمراض المزمنة ولا يتوافر لهم العلاج، مشيرة إلى اكتشاف 8 آلاف حالة مصابة بالوباء الكبدي، وإصابة نحو 700 ألف نازح بالأمراض المعدية، بينهم 100 ألف حالة سُجلت في رفح التي يوجد فيها وفق تقديرات منظمات دولية نحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني.
وحذرت من خطورة ما تمر به نحو 60 ألف امرأة حامل، بفعل وجودهن في مراكز الإيواء والخيام وعدم توافر العلاج والمستلزمات والرعاية الصحية لهن.
ووفقًا لعمليات الإحصاء الفلسطينيي الأولية، فقد دمر الاحتلال المدن والأحياء السكنية بأكملها بشكل كلي وجزئي، مثل مدن: بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة، وأحياء الشجاعية والشيخ رضوان والرمال وتل الهوا والزيتون، والزهراء بمدينة غزة.
كما دمر الاحتلال بالكامل بلدات خزاعة وبني سهيلا، والقرارة، ومعن وحي الأمل بمدينة خان يونس.
بالإضافة لتدمير المئات من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خاصة منازل في الحي السعودي ومخيم الشابورة، ما أدى إلى تدمير 350 ألف منزل وشقة سكنية.
بالإضافة إلى مئات آلاف المنازل التي تضررت بشكل جزئي في القطاع، منذ بدء العدوان، كما دمر الاحتلال بالكامل 186 مسجدًا بشكل كلي و266 بشكل جزئي.
وأشارت وزارة التعليم الفلسطينية في تقرير لها، إلى أن الاحتلال دمر بالكامل نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية بعد قصفها وتعمد تفجيرها، ومنها مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كما تسبب القصف بدمار جزئي في نحو 300 مدرسة.
تدمير المنشآت التعليمية
ولفتت إلى أن نحو 620 ألف طالب حُرموا من الدراسة بفعل العدوان الإسرائيلي، واستشهد بفعل القصف الإسرائيلي نحو 5000 طالب وطالبة.
استهداف القطاعات الصحيةوبشأن الوضع الصحي، فقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال استهدف بشكل ممنهج القطاعات الصحية، من خلال قتل الكوادر الطبية واعتقالهم وتدمير المستشفيات، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إليها، ما تسبب وفق تقرير لوزارة الصحة إلى إخراج 83 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل، وقصف واستهداف نحو 150 مؤسسة صحية.
وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن 350 ألف مريض يعانون الأمراض المزمنة ولا يتوافر لهم العلاج، مشيرة إلى اكتشاف 8 آلاف حالة مصابة بالوباء الكبدي، وإصابة نحو 700 ألف نازح بالأمراض المعدية، بينهم 100 ألف حالة سُجلت في رفح التي يوجد فيها وفق تقديرات منظمات دولية نحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني.
وحذرت من خطورة ما تمر به نحو 60 ألف امرأة حامل، بفعل وجودهن في مراكز الإيواء والخيام وعدم توافر العلاج والمستلزمات والرعاية الصحية لهن.