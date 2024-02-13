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الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن كل الانتخابات القادمة ستُجرى في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقاء عقده مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسي فاروق بوعسكر، الذي قدم للرئيس تقريرًا حول نشاط الهيئة بعنوان "سنة 2022"، إلى جانب التقرير المالي لنفس العام.


ولفت سعيد -وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية- إلى أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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