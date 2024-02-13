شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن كل الانتخابات القادمة ستُجرى في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقاء عقده مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسي فاروق بوعسكر، الذي قدم للرئيس تقريرًا حول نشاط الهيئة بعنوان "سنة 2022"، إلى جانب التقرير المالي لنفس العام.

ولفت سعيد -وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية- إلى أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم.

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