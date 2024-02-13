شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستضيف الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مجلس النواب المغربي يومي 15 و16 فبراير الجاري الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة للرؤساء، فضلا عن اجتماعات المكتب والمكتب الموسع واجتماعات اللجان.



وأشار مجلس النواب المغربي - في بيان، إلى أن المشاركين سيناقشون خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن الـ21، كما سيتم الاستماع لـ"نداء المستقبل" الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو-متوسطية بمدينة فاس المغربية، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل، قبل أن يتم تسليم الرئاسة الدورية للجمعية لمجلس النواب الإسباني.



وأضاف البيان أن مجلس النواب المغربي يعد من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويحظى برئاستها منذ أبريل 2022، كما سبق له استضافة عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.



وتجتمع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل منصة للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 280 عضوا يمثلون 43 برلمانا من أصل 42 بلدا، إضافة للبرلمان الأوروبي، موزعون بشكل متساو بين ضفتي المتوسط.



وتضم الجمعية خمسة لجان دائمة، هي: لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة تجويد نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورو-متوسطية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم، ولجنة الطاقة والبيئة والماء؛ فضلا عن مجموعة العمل المكلفة بتمويل الجمعية ومراجعة النظام الداخلي.. وينسق المكتب أعمال الجمعية ويمثلها، ويضم المكتب الموسع فضلا عن أعضاء مكتب الجمعية رؤساء اللجان الدائمة ورئيس مجموعة العمل.