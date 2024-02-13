شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني: أولويتنا استقرار الوضع في جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، إن استقرار الوضع في الجنوب ووقف التصعيد في المنطقة أولوية بالنسبة للبنان .

جاء ذلك خلال لقائه بسفيري فرنسا هيرفيه ماجرو، وإسبانيا خيسوس سانتوس إجوادو بمقر الخارجية اللبنانية.

وأكد بو حبيب، على ضرورة التطبيق الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، بما يؤدي إلى وقف الخروقات وانسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دوليا بما فيها مزارع شبعا، معتبرا أن هذا الأمر هو المدخل لتحقيق الأمان والهدوء المستدام.