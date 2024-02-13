شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يؤكد أهمية التمويل فيما يتعلق بالعمل المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية التمويل لكل من الطموح والتنفيذ، فيما يتعلق بالعمل المناخي، خاصة في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.



جاء ذلك خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمناقشة العمل المناخي عبر تعزيز التمويل المستدام، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" في دبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودةي (واس).



وأشار البديوي إلى أهمية أن تكون سياسات جذب التمويل المناخي محددة السياق وشاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسارات والنهج المبينة في المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان النامية بموجب اتفاق باريس، وتضمن تدفقات التمويل إلى جميع القطاعات والحلول لمعالجة تغير المناخ، بما في ذلك تقنيات خفض الكربون وإزالته، مؤكدا أهمية أيضا أن تبني سياسات عالمية من أعلى إلى أسفل يهدد بالحد من التدفقات المالية إلى البلدان النامية وتقييد العمل المناخي والحد من تطوير التقنيات الحيوية.



وأعرب البديوي عن التطلع إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين و"الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ"، والمناقشات بشأن أساسية تمويل المناخ، خاصة فيما يتعلق بهدف التمويل الجديد الذي سيحل محل التزام البلدان المتقدمة بتقديم مبلغ 100 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا حرص دول المجلس على العمل بشكل بناء مع المجتمع الدولي للتوصل إلى نتيجة يمكن أن تعزز العمل المناخي في البلدان النامية.