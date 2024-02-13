شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يستعرض تطورات الوضع بليبيا فى جلسة خاصة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا خاصا يوم الخميس المقبل لاستعراض الأوضاع فى ليبيا وهو اجتماع دورى يعقده المجلس كل شهرين لاستعراض مستجدات الأوضاع فى ليبيا.



و من المقرر أن يلقى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية فى ليبيا عبد اللاه باثيلى كلمة يستعرض فيها تقرير الجهود الأممية المبذولة لدعم استقرار ليبيا وأوضاع الأمن والأوضاع الإنسانية هناك.



سيشارك أيضا فى أعمال الجلسة السفير يامزاكى كوزوكى ( اليابان ) بصفته رئيسا للجنة العقوبات الأممية على ليبيا التى تعمل منذ العام 1970 حيث سيطلع رئيس اللجنة أعضاء مجلس الأمن عن سير اعمالها، وكذلك سيشارك فى أعمال الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة لاستعراض تقرير الأمم المتحدة الدورى حول ليبيا.