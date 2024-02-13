شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بفرض عقوبات بريطانية على 4 مستعمرين والان نبدء بالتفاصيل

انعدام الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على 4 مستعمرين متطرفين، على خلفية ارتكابهم أعمال عنف وجرائم واعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.وأكدت في بيان يوم الاثنين، أن القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، داعيةً إلى أن تغطي العقوبات كامل المنظومة الاستعمارية على أرض دولة فلسطين، بما في ذلك منع دخول المستعمرين إلى الأراضي البريطانية ووضع منظماتهم الإرهابية على قوائم الإرهاب البريطانية الوطنية والأوروبية والعالمية.

أكدت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو" بيث بيكدول، أن سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع.



وأشارت إلى أن الظروف في غزة تشبه المجاعة، إذ ينتمي جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة، التي تتراوح ما بين حالة الطوارئ إلى الأزمة ثم الكارثة، وهي أوضاع لم تشهدها "الفاو" من قبل في أي بلد في أنحاء العالم.

وأوضحت أن ما يثير القلق أن المزيد من الناس في غزة ينتقلون إلى مرحلة المجاعة، وما لا يقل عن 25% من سكان القطاع بلغوا أعلى مستويات تصنيف الجوع.