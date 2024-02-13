شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممي يشدد على أهمية قيام شركاء ليبيا بدعم التسوية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، أنه كان هناك توافق في الرؤى بشأن ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية.

جاء خلال لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مع النائب بالبرلمان الألماني " توبياس باخرله" لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد مع التأكيد على أهمية استقرار ليبيا وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الاثنين.