شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع المنسقة الأممية تطورات الأوضاع بلبنان والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. جاء ذلك خلال لقائهما بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية. وعبرت يوانا فرونتسكا عن تقديرها لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الدبلوماسي لموضوع الجنوب، ودعت كل الأطراف في المنطقة الى التهدئة.

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