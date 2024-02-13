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ميقاتي يبحث مع المنسقة الأممية تطورات الأوضاع بلبنان والمنطقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. جاء ذلك خلال لقائهما بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

 

وعبرت يوانا فرونتسكا عن تقديرها لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الدبلوماسي لموضوع الجنوب، ودعت كل الأطراف في المنطقة الى التهدئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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