شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الأفريقي للمدفوعات والتسويات يعلن انضمام البنك المركزي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النظام الأفريقي للمدفوعات والتسويات (PAPSS) انضمام البنك المركزي التونسي (BCT) إلى شبكته باعتباره العضو الثالث عشر، مما يعزز التزامه بتعزيز التبادل السلس بين المدفوعات والتسويات، وخدمات الدفع عبر الحدود وتعزيز التكامل المالي عبر القارة الأفريقية.



ومن خلال اعتماد هذا النموذج، سيحافظ البنك المركزي التونسي على احتياطياته من العملات الأجنبية وسيشجع استخدام الدينار التونسي للمدفوعات عبر الحدود مع بقية أفريقيا. ولا شك أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستعزز قيمة عملتها في المستقبل القريب وتقلل بشكل كبير من الاعتماد على العملات الأجنبية.



وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريح له ، إن إدراج البنك المركزي التونسي في نظام PAPSS يبرهن على التزام البلاد بالتكامل الإقليمي داخل القارة الإفريقية على المستوى الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تدعم جهود الحكومة، بقيادة وزارة التجارة، لدمج تونس في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وفي عام 2022، انضم البنك المركزي التونسي أيضا إلى نظام الدفع والتسوية العربي (BUNA)، استمرارا لالتزامه بالأولويات الاستراتيجية للبلاد.

ودعا العباسي البنوك ومكاتب البريد إلى الانضمام إلى هذه الآلية البديلة الفعالة من حيث التكلفة لدعم الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بشكل أفضل في معاملاتهم عبر القارة الأفريقية، مشددا على أهمية فتح فرص تجارية جديدة مع أفريقيا وتوسيع حضور تونس في هذه السوق الواعدة.



وبانضمام البنك المركزي التونسي، يمكن للبنوك التجارية التونسية الآن أن تبدأ عملية التحاقها بنظام PAPSS.



ومن جهتها؛ أكدت كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أهمية الانضمام إلى منصة يمكنها تسهيل الاندماج في القطاع الرسمي، وتعزيز الصادرات البينية الأفريقية، وتقليل تكاليف المعاملات وأوقات المعالجة.

ومن جهته؛ قال الدكتور جورج الومبي نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك: "يسعدنا أن نرحب بالبنك المركزي التونسي في شبكة PAPSS كأول بنك مركزي ينضم إلى النظام في منطقة شمال إفريقيا.. ومع استمرار نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) في جذب المزيد من الدول، فإننا نشهد إيمانًا متزايدًا بين الأفارقة بقدراتهم وإمكاناتهم لدفع تنمية القارة من خلال مبادراتهم الخاصة. في أفريكسم بنك لدينا ثقة لا تتزعزع في أن PAPSS سيحدث ثورة في مشهد الدفع داخل أفريقيا، مما يعود بالنفع على شعبنا في نهاية المطاف، ونعرب عن امتناننا العميق للبنك المركزي التونسي على ثقتهم وقرارهم بالانضمام إلى شبكة PAPSS، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة."



وقال الرئيس التنفيذي لشركة PAPSS مايك أوجبالو "يسعدنا أن نرحب بالبنك المركزي التونسي باعتباره العضو الثالث عشر وأول بنك مركزي في شمال إفريقيا، والذي يسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بالدور التحويلي الذي تلعبه PAPSS في تبسيط المدفوعات عبر الحدود في القارة، واستمرار PAPSS في توسيع قاعدة عضويتها؛ مضيفا "شجعنا التزام البنوك المركزية بتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار داخل أفريقيا، وهذا يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق تطلعاتنا نحو سوق أفريقية متكاملة."



ويعمل نظام PAPSS، الذي طوره بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، على تسهيل التسوية في الوقت الحقيقي للتجارة والمدفوعات بين الدول بالعملات الأفريقية، في جميع أنحاء القارة.



ووسع نظام PAPSS، الذي أطلق قبل عامين نطاق وجوده بشكل مطرد في أفريقيا، وهو الآن يثبت نفسه في أربع مناطق. وتضم هذه الشبكة 13 بنكًا مركزيًا؛ 6 منها في منطقة المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (نيجيريا وغانا وغينيا وغامبيا وليبيريا وسيراليون)، و3 في شرق إفريقيا (كينيا ورواندا وجيبوتي)، و3 في شرق إفريقيا (كينيا ورواندا وجيبوتي). الجنوب الأفريقي (زيمبابوي، زامبيا، وملاوي)، و1 في شمال أفريقيا (تونس). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنضم المزيد من البنوك المركزية إلى المنصة طوال العام الحالي.



ومن خلال توحيد البنوك المركزية من جميع أنحاء أفريقيا، يسعى PAPSS إلى معالجة التحديات الحالية التي تواجه الشركات والأفراد الأفارقة في الوصول إلى خدمات الدفع عبر الحدود تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة.



وستسمح عضوية البنك المركزي التونسي في PAPSS للشركات والمواطنين التونسيين بالاستفادة من تعزيز كفاءة الدفع، وانخفاض تكاليف المعاملات، والمزيد من الفرص للتجارة والدفع مع الدول الأفريقية الأخرى.



وقرر البنك المركزي التونسي الانضمام إلى PAPSS في إطار نموذج تسوية البنوك التجارية الذي تم تقديمه العام الماضي في الاجتماعات السنوية لأفريكسم بنك في أكرا، غانا.