شكرا لقرائتكم خبر عن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يتجاوز 28.470 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 130 على التوالي إلى 28.473 شهيدًا، والجرحى إلى 68.146 معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 133 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 162 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة أن الوضع الصحي في مستشفيات مدينة خان يونس حرج للغاية، وقد أدى نفاد الوقود والأكسجين إلى وفاة مريضة داخل مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.





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وفي سياق متصل استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل في مخيم النصيرات، وتم انتشال 16 شهيدًا من عدة منازل تعرضت للقصف في المخيم.

وتواصل مدفعية وطائرات الاحتلال قصف مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.