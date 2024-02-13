شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: سيتم عبور 56 مواطنا من غزة اليوم عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن العمل جارٍ على إجلاء 54 مواطناً أردنياً من قطاع غزة اليوم الثلاثاء، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة ليتم نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد القضاة في بيان استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة ، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1184 شخصاً حتى هذا اليوم، تم إجلاء 721 منهم..مجددا الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.