شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 80 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر ميناء رفح البري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم الثلاثاء، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة.

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطانيات وخيام لأهالي غزة.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز 130 شاحنة مساعدات أخرى لتسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.