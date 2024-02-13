شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يجدد التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الوزراء السعودى التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فورى وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلا عن أهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث شدّد المجلس على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، موضحا النتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

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