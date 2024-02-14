شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تدعو للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على منشآت الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى إنشاء لجنة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 150 من منشآت الأمم المتحدة في غزة، وقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة وإصابة 1000 موظف آخر.

وأشار إلى أن الوكالة لم تعد موجودة في مقرها منذ عدة أشهر بسبب الحرب. كارثة تفكيك الوكالة وعن المطالبات الإسرائيلية بإضعاف الوكالة، قال لازاريني إن تفكيك الوكالة سيكون كارثة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة والأوضاع الإنسانية الحالية، لا سيما في غياب التوصل إلى حل سياسي.

وأشار إلى الدور المهم للوكالة ما بعد الحرب في إعادة التأهيل، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وعلاج نصف مليون طفل مصاب بالصدمات وبحاجة إلى الرعاية النفسية.

وأكد أن الأونروا تمثل إحدى أهم أدوات المجتمع الدولي لإعادة تأهيل غزة بعد الصراع. التحقيق مع موظفي الأونروا وأشار مفوض الأونروا إلى بدء التحقيق غدًا مع موظفي الأونروا المفصولين، بعد أن اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، داعيًا السلطات الإسرائيلية للتعاون.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أمر بتشكيل لجنة مراجعة إدارية لعمل الوكالة، لا سيما فيما يتعلق بالحياد، والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء السياسي.