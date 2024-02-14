شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من كارثة إنسانية في رفح والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الهجمات الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - دعت الصين، المحتل الإسرائيلي إلى وقف عمليته العسكرية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرة من "كارثة إنسانية" في حال تواصل العمليات.وقال ناطق باسم الخارجية الصينية في بيان: إن الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح،، وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى إنشاء لجنة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 150 من منشآت الأمم المتحدة في غزة، وقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة وإصابة 1000 موظف آخر.

وأشار إلى أن الوكالة لم تعد موجودة في مقرها منذ عدة أشهر بسبب الحرب.



كارثة تفكيك الوكالة

وعن المطالبات الإسرائيلية بإضعاف الوكالة، قال لازاريني إن تفكيك الوكالة سيكون كارثة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة والأوضاع الإنسانية الحالية، لا سيما في غياب التوصل إلى حل سياسي.

وأشار إلى الدور المهم للوكالة ما بعد الحرب في إعادة التأهيل، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وعلاج نصف مليون طفل مصاب بالصدمات وبحاجة إلى الرعاية النفسية.

وأكد أن الأونروا تمثل إحدى أهم أدوات المجتمع الدولي لإعادة تأهيل غزة بعد الصراع.