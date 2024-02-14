شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: استمرار الحرب على غزة يقوّض فرص إحياء عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن استمرار الحرب على غزة يقوّض فرص إحياء عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى فى واشنطن، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحث الإدارة الأمريكية على الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الطبية لقطاع غزة بشكل كاف ومستدام.

وجدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، الثلاثاء، رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.

وحذر من توسع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

ومن المقرر أن يجري الملك عبدالله الثاني، لقاء في واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس.