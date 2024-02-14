شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش قلق من تدهور أوضاع المساعدات الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن القلق بشأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة.

وأوضح جوتيريش، في تصريح صحفي خلال توجهه للمشاركة في اجتماع بمجلس الأمن، أن آليات التنسيق المتبعة لحماية توصيل الإغاثة الإنسانية في غزة ليست فعالة.

وأعرب عن أمله في وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتجنب حدوث عملية واسعة النطاق في رفح.

وعن رفح، أكد جوتيريش أنها مركز نظام العمل الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة هناك ستكون لها عواقب مدمرة. وقف العدوان على غزة أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ضرورة التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى جهد دولي أكبر بهذا الشأن، ينهي العدوان الذي أدى إلى كارثة إنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في واشنطن، مع عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وشدد العاهل الأردني على أن استمرار العدوان على قطاع غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام، مجددًا رفضه لأي محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليًا أو خارجيًا.