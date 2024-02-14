شكرا لقرائتكم خبر عن "رايتس ووتش" تحذر من عواقب محاولات الاحتلال إخلاء رفح والان نبدء بالتفاصيل

التحقيق في الهجمات الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إجبار المحتل الإسرائيلي لـ1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجددًا غير قانوني، محذرة من أنه ستكون له عواقب كارثية.وشددت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس"، على أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة"، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى إنشاء لجنة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 150 من منشآت الأمم المتحدة في غزة، وقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة وإصابة 1000 موظف آخر.

وأشار إلى أن الوكالة لم تعد موجودة في مقرها منذ عدة أشهر بسبب الحرب.



كارثة تفكيك الوكالة

وعن المطالبات الإسرائيلية بإضعاف الوكالة، قال لازاريني إن تفكيك الوكالة سيكون كارثة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة والأوضاع الإنسانية الحالية، لا سيما في غياب التوصل إلى حل سياسي.

وأشار إلى الدور المهم للوكالة ما بعد الحرب في إعادة التأهيل، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وعلاج نصف مليون طفل مصاب بالصدمات وبحاجة إلى الرعاية النفسية.

وأكد أن الأونروا تمثل إحدى أهم أدوات المجتمع الدولي لإعادة تأهيل غزة بعد الصراع.