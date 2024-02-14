شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يؤجل اجتماعا حول الصومال كان مقررا الجمعة إلى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مجلس الأمن الدولي اجتماعا تشاوريا حول الوضع في جمهورية الصومال حتى الإثنين القادم بدلاً من الجمعة القادم 16 فبراير، وجاء تأجيل عقد الاجتماع بناءً على طلب تقدمت به المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن التي تضم الجزائر وموزمبيق وسيراليوم بالإضافة إلى جمهورية جويانا.

وقالت مصادر في مجلس الأمن، الثلاثاء، إن الموافقة على التأجيل قد تمت انتظارا للأخذ بعين الاعتبار ما ستسفر عنه قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و18 من الشهر الجاري من مخرجات تتعلق بالوضع في الصومال.

وتقرر أن تلتقي لجنة متابعة أنشطة تنظيم "الشباب" الصومالي يوم الجمعة القادم، وهو التنظيم المصنف بأنه تنظيم إرهابي مسلح بموجب قرار الأمم المتحدة 2713 الذي قضى كذلك بتشكيل لجنة خبراء لمتابعة تحركات التنظيم وعقد اجتماعات غير رسمية ذات طابع تشاوري لها.

وعلى صعيد متصل بمكافحة الإرهاب المسلح، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسات استماع لمناقشة التهديدات الاستراتيجية لتنظيم "داعش"، وذلك على ضوء تقرير رفعه للمجلس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنوكوف، وهو التقرير الذي شاركت في إعداده مديرة الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب نتاليا جيرمان، وكذلك مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود ومنظماتها جورين ستوك.