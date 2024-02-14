شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: 700 ألف حالة فى غزة مصابة بأمراض معدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نبال فرسخ مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطينى إن الأطفال فى غزة يعانون من نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، كاشفة عن إصابة 700 ألف حالة فى غزة بأمراض معدية غالبيتهم من الأطفال.

واتهمت مسئولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، الاحتلال الإسرائيلى بعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محذرة من أن أى عدوان إسرائيلى على رفح جنوبى القطاع سيخلف آلاف الضحايا.

وكان كاظم أبو خلف المتحدث الرسمى باسم وكالة الأونروا قال إن تعليق بعض الدول تمويلها عن الوكالة أشبه بالضربة القاضية، وسنضطر لإغلاق مقارنا، ووقف عملياتنا فى قطاع غزة، اعتبارا من الشهر المقبل حال استمرار تعليق تمويل ودعم الوكالة.

وأضاف ️المتحدث الرسمى باسم وكالة الأونروا، خلال تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" أن بعض الدول اتخذت قرارا بتعليق تمويل الوكالة دون انتظار نتائج التحقيقات بشأن موظفى الوكالة، لافتا إلى أن وقف عملياتنا، سيؤثر على 600 ألف من الطلاب الفلسطينيين فى مدارسنا.

تابع: "لا توجد مؤسسة أخرى أو بديل عن الوكالة تستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة".