شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان شمالى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل إسرائيلية واحدة على الأقل وإصابة 7 جنود، جراء الصواريخ التى أطلقت من لبنان وسقط بعضها فى مدينة "صفد" ضمن مناطق أخرى فى الشمال.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في بلدات ومدن شمال إسرائيل، على فترات متتالية، بعد إطلاق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن الصواريخ استهدفت قاعدة للجيش في الجزء الشمالي من مدينة (صفد) شمال إسرائيل..وسقطت صواريخ كذلك على المنطقة الصناعية جنوب المدينة ذاتها، وقام الجيش بالرد على مصدر إطلاق النار.

وأشارت القناة الـ 14 إلى أن إسرائيل تدرس الرد على الحادث الذي وصفته بالخطير.

وأوضحت التقارير أن غالبية المدن والبلدات التي دوت فيها صفارات الإنذار لم يتم إخلاؤها من السكان.