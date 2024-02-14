شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون أمريكيون: واشنطن لن تعاقب إسرائيل إذا اجتاحت رفح دون حماية المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة بوليتيكو عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تعاقب إسرائيل إذا ما أقدمت على شن حملة عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون توفير الحماية للمدنيين في المدينة.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة -الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم- أخبروها أن واشنطن لا تخطط لتوبيخ إسرائيل، مما يعني أن القوات الإسرائيلية يمكنها دخول رفح وإلحاق الأذى بالمدنيين في المدينة دون التعرض لأي عواقب من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى مراقبون أن هذه المعلومات تمثل ضوءا أخضر من الإدارة الأمريكية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدما في خطته لاجتياح المدينة التي تعتبر آخر ملجأ لمئات آلاف النازحين، رغم الإدانة الدولية والتحذيرات المتصاعدة مما سيترتب على ذلك من مجازر للمدنيين الأبرياء.

وتشير التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى أن الاجتياح الإسرائيلي الوشيك للمدينة المكتظة بمليون و400 ألف نسمة لن يؤثر على الدعم الأمريكي لإسرائيل، رغم إعلان إدارة بايدن أنها تريد من إسرائيل وضع خطة لحماية المدنيين قبل بدء الاجتياح.

فقد قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد هدد بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا مضت قدما في خطتها لاجتياح المدينة، إن واشنطن ستواصل دعم إسرائيل، وأضاف "وسنواصل ضمان حصولهم على الأدوات والقدرات اللازمة للقيام بذلك".

وأمس الثلاثاء أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وسط شكوك بشأن إقراره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وتعليقا على الإقرار، قال بايدن إن "حزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ تستجيب لأولويات أمننا القومي في الشرق الأوسط.

ويتعين أن يوافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ الأمريكي والنواب على مشروع القانون بحزمة المساعدات، قبل أن يتمكن بايدن من توقيعه ليصبح قانونا نافذا.